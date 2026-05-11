１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円１３銭前後と前週末午後５時時点に比べ３０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円６３銭前後と同４０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時頃に１５６円８０銭台で推移していたが、正午過ぎには１５７円１０銭台まで上昇した。その後、ドルは高値圏での一進一退となった。米原油先物相場ではＷ