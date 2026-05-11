リンクをコピーする

○経済統計・イベントなど ０８：０１英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０８：３０日・全世帯家計調査 ０８：５０日・外貨準備高 ０８：５０日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」 ０９：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 １０：３０日・１０年物利付国債の入札 １０：３０豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数 １４：００日・景気動向指数（速報値） １５：