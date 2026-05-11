「7人組」として出発したK-POPグループが「6人組」となる事例がまたしても起きた。【写真】元K-POPアイドル暴露「センターに入るのは事務所代表と交際したメンバー」ガールズグループのUSPEER（ユースピア）がメンバー1人のグループ活動終了を発表し、6人体制で6月にカムバックする。所属事務所のMWエンターテインメントは先日、公式SNSを通じて、メンバーのヨウォンがUSPEERとしての活動を終えることを明らかにした。USPEER（写真