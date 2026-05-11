ヤーマンは、トータルビューティーケアライン「「YA-MAN TOKYO JAPAN プロ ライン」から新たに二つのヘア・ビューティー機器「ヴェーダニードルスパ デュアル」（価格は3万8500円）と「ヴェーダヘアボリューマー プロ PLUS」（同1万9800円）を5月6日に発売した。自宅にいながら本格的なケアが可能になる。●頭皮・顔・ボディまでケアヴェーダニードルスパ デュアルは、頭皮ケアだけにとどまらず、顔・首・肩・ボディまで使用で