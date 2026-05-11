ヒロセ電機 [東証Ｐ] が5月11日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比0.3％増の331億円になり、従来予想の305億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比2.6％増の340億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を490円→505円(前の期は490円)に増額し、今期も前期比15円増の520円に増配する方針とした。 直