大成温調 [東証Ｓ] が5月11日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の28億円→45.9億円(前の期は34.8億円)に63.9％上方修正し、一転して31.8％増益を見込み、一気に33期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の10億円→27.9億円(前年同期は18.3億円)に2.8倍増額し、一転して5