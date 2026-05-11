11日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝157円00銭前後と、前週末午後5時時点に比べ17銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円74銭前後と57銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース