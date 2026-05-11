東京計器 [東証Ｐ] が5月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.8％増の54.9億円になり、従来予想の46億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比18.5％増の65.1億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比8円増の48円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1