稲畑産業 [東証Ｐ] が5月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比6.2％増の277億円に伸びたが、27年3月期は前期比0.9％減の275億円とほぼ横ばい見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比15円増の143円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.5％増の62.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の2.7％→2.8％とほぼ横ばいだった。