スキージャンプ女子の伊藤有希選手は、来シーズン終了の２０２７年３月に現役を引退することを表明しました。２０２７年３月をもって現役引退を表明したのは、スキージャンプ女子の伊藤有希選手です。伊藤選手はこれまでオリンピックに４大会連続で出場したほか、ワールドカップでも優勝を飾るなど、長年にわたり日本の女子ジャンプ界を力強く牽引してきました。伊藤選手は「入社から１３年間、心より温か