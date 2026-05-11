2026年5月11日、韓国・中央日報は、ホルムズ海峡で発生した韓国の貨物船「HMM NAMU（ナム）号」の爆発事故について、韓国政府が「未詳の飛行体による外部からの攻撃」との調査結果を発表したと報じた。記事によると、政府合同調査団は10日、「今月4日、未詳の飛行体2機が約1分間隔でNAMU号の船尾左舷を2回打撃したことが確認された」と発表した。損傷箇所が海面上1〜1．5メートルの地点であることから、機雷や魚雷による被弾の可能