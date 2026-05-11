K-1元3階級制覇王者の武尊（34）が11日、自身のインスタグラムを更新。引退試合で骨折していたことを明かした。武尊は、4月29日に行われた格闘技イベント「ONE」で、ロッタン・ジットムアンノン（タイ）に5RTKO勝ちを収め、現役最終戦で有終の美を飾っていた。インスタグラムでは、「試合終わってからずっと足痛いなーって思ってたら足折れてた。笑」と衝撃の告白。「もう試合ないしゆっくり治します本当勝ってよかった