タレントで俳優の石田純一（72）が11日、千葉県のPGM総成ゴルフクラブで「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦創業50周年記念大会」に参加した。現在は芸能活動の他に、船橋で焼き肉店「炭火焼肉ジュンチャン」、広尾で高級フレンチ「MILO（ミロ）」の2店舗を経営する経営者の顔も持つ。テレビ番組等では、自ら店に立ち、電車や自転車で帰宅していることも明かしている。この日もコンペの後に店に行くことを明か