トランプ米大統領によるイラン攻撃をきっかけに、原油価格の高騰や物流の混乱は、世界に広がっている。2021年、ドイツに移住した元TBSアナウンサーの伊東楓さんに、現地のリアルな現状を聞いた（以下、本人談）。国の行き来が難しくなったことは強く感じています。私は仕事柄、ドイツから日本や他国へ移動する機会が多いのですが、この春に航空券を検索していたタイミングと戦争の勃発が重なり、一気に価格が跳ね上がりました