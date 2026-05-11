ドン・キホーテは5月15日、ハンディファン「爆風ターボファン」(5,499円)を含む風量特化型家電「ド風量」シリーズ10商品を全国のドン・キホーテ系列店舗(一部店舗を除く)で順次発売する。「ド風量」シリーズ発売同シリーズは、"風量の強さ"に特化した商品を集めた夏の「情熱価格」家電シリーズ。これまで冷風扇やサーキュレーターなどの定番夏物家電のほか、ジェットサイクロンファン・大風量卓上サーキュレーターなど新たなニーズ