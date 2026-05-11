アメリカン・エキスプレスとアコーが提供する、予約プラットフォーム兼ロイヤリティプログラム「ALL Accor(オール アコー)」は5月7日、新たなパートナーシップの開始を発表した。ALL Accor○新たな提携によりメンバーシップの価値を拡大同提携により、日本国内のアメリカン・エキスプレスの対象となるカード会員は、メンバーシップ・リワードポイントの新たな移行オプションとして、同プログラムを利用できる。日本のカード会員に