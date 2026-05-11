24年ダービー7着後、左前浅屈腱炎が判明して休養していたシュガークン（牡5＝清水久、父ドゥラメンテ）が2年ぶりに復帰する。これまでの5戦と同じく、武豊が手綱を取る。4月1日に滋賀県のチャンピオンヒルズから栗東トレセンに帰厩。その後は入念に乗り込まれ、今月10日には坂路で吉村を背に4F49秒8〜1F12秒0の猛時計をマークした。宮本助手は「あれでも（吉村は）余力があると言っていました。普段はそんなカリカリしてき