ハンタウイルス集団感染が疑われるクルーズ船がスペイン・テネリフェ島に到着し、乗客は島民と接触せず移動した。“ヒトヒト感染”の可能性も指摘される中、現地では不安が広がっている。集団感染疑いのクルーズ船がテネリフェ島に到着午前6時3分、スペインのテネリフェ島に、「MVホンディウス号」とみられる船が到着し、船上で動いているような人影が確認できた。日本時間10日午後3時半過ぎ、「ハンタウイルス」の集団感染が疑わ