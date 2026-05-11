人事院は11日、バブル崩壊の影響を受けた「就職氷河期世代」を対象とする国家公務員の2026年度中途採用試験の詳しい日程を発表した。今月27日から6月5日までインターネットで申し込みを受け付ける。採用予定数は177人で、9〜11月に筆記や面接などの選考を行い、11月18日に合格者を発表する。受験対象者は1966年4月2日〜86年4月1日生まれで、職種は事務職や技術職、刑務官。9月6日に全国9都市で筆記の1次選考を実施し、各府省が