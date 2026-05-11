HDI-Japanは5月7日、HDI格付けベンチマーク2026年「クレジットカード業界」の格付け結果を発表した。「格付け」方法HDI格付けベンチマークは、HDIの国際標準に基づいて設定された評価基準に沿って、一般ユーザーと専門家が顧客の立場から評価するもので、格付けは三つ星〜星なしの4段階となる。○顧客が次の行動をとりやすいかがWebサポート評価の分かれ目Webサポートは、三つ星7社、二つ星3社という結果で、一つ星、星なしは該当