「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」（１２日開幕、平和島）１０号機について記者に素性を尋ねてきた宮下元胤（４３）＝愛知・９５期・Ａ１＝だが、近況の動きの良さを聞いて一安心の様子。笑顔で１１日のスタート特訓に向かった。そのスタート特訓後は「前検の割には動いていました」とＯＫサインを出した。１２日の初日を見据えては「このままレースに行けそうな感じですね。大きなことはしなくて良さそうだと思います」と様子見の姿