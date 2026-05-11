レインズインターナショナルが展開する「牛角」は5月20日、TVアニメ「名探偵コナン」とのタイアップ「美味しい謎を解け!真実はいつも牛角!キャンペーン」第2弾を開始した。美味しい謎を解け!真実はいつも牛角!キャンペーン○「牛角×名探偵コナン」第2弾開始同店では4月8日より、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念した、名探偵コナンとのタイアップキャンペーンを実施している。同キャンペーンでは江戸川コナ