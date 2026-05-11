能登半島地震で被災し、一部休業していた石川県輪島市の三井郵便局が11日、閉所した保育所の建物を活用して営業を再開しました。三井郵便局は震災後、車両型の仮設店舗で預金の出入金などのサービスを続けていました。11日に行われた新店舗の開局セレモニーでは、窪田政子局長が「これまで以上に地域に寄り添い、信頼される郵便局を目指していく」とあいさつし、本格的な営業再開を祝いました。新店舗は、震災の影響で