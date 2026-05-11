かまってほしい妹猫が姉猫にちょっかいを出してみたところ…？何度トライしても姉猫にスルーされてしまう様子が愛おしすぎると話題で、動画は2万4千再生を突破。「かわゆす！w」「『えいっ！』て、かわいいねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：姉猫にかまってほしい妹猫→ちょっかいを出してみた結果…『微笑ましいやり取り』】 そっと伸びる右手 Instagramアカウント『nekowa_kenkouni_ii』