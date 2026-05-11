SNSで50万回以上再生され2万いいねを集めているのは、鳴いている子猫を放っておけなかった猫の行動。優しさに触れた視聴者からは「守ってくれるんですね…泣けてきた…」「ニンゲンの親もこうありたい」などのコメントが届いています。 【動画：『生まれて間もない子猫』が鳴いていると…1匹の猫が見せた『素敵な行動』】 集まる大人猫たち Threadsアカウント「片岡 智子」さんが投稿したのは、生まれて間もない子猫が必死
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