猫がいつもより『激しくスリスリする』理由5つ 猫と暮らしていると詝今日はやけにスリスリしてくるなぁ詝と感じることはありませんか？ そこには猫なりの事情や、ホンネが隠れているのです。ということで今回は、いつもより『激しくスリスリ』する理由を5つ紹介いたします。 1.甘えたい 日々の生活の中で、特に帰宅後のスリスリが激しいのであれば詝甘えたい詝と思っている可能性が