春から夏を見据えたアイテムが続々登場している今の季節。今回編集部が注目したのは、今買って長く着回せそうな【GU（ジーユー）】のドルマンスリーブのニットTです。シンプルなデザインとリラクシーなシルエットで、オンオフ問わず大活躍の予感。大人世代のワードローブに追加したい、ニットTの魅力と着こなしアイデアをご紹介します。 着回し力に期待大なドルマンスリーブトップス