テレビ朝日の鈴木新彩（さらさ）アナウンサーが10日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。 【写真】夏らしい涼しげなコーデ 「Mステありがとうございました」と投稿。「衣装はすっかり夏仕様。来週もお楽しみに」と記し、自身がサブMCを務める同局系「ミュージックステーション」で着用したノースリーブワンピースの写真を掲載。むちっとした二の腕をのぞかせ