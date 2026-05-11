イワガサ四望頂展望台周辺の岩場香川・小豆島町 小豆島の山あいでは、希少な植物が静かに花を咲かせています。 香川県小豆島町の中山地区では、淡い黄色の花「キンラン」と、紫や白の花が特徴の「エビネ」が見頃を迎えています。 どちらも環境省のレッドリストに名前がのっています。近年はキンランやエビネなど山野草を掘り起こして持って帰る人がいる影響で、自生地が減少しているということです。 ま