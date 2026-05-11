広島の玉村昇悟投手が１３日の巨人戦（福井）で先発する。福井出身の左腕にとってプロ入り後初の地元マウンド。「たくさん周りの人も見に来るので、そこはいつもとは違う。しっかり結果が出せるようにやりたい」と言葉に力を込めた。丹生高（福井）では３年夏の１９年福井大会で、１大会合計５２奪三振をマーク。５試合中４試合で、同球場が舞台だった。故郷では貴重なプロ野球開催。「いちプロの選手として真剣勝負ができたら