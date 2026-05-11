音楽プロデューサーの小室哲哉が１１日、都内で映画「天と地と」（角川春樹監督）の舞台あいさつに出席した。１日にスタートした角川映画５０周年を記念した「角川映画祭」の一環として１９９０年に公開された「天と地と」を上映。同作の劇中に流れる音楽を手がけた小室は、制作前について「僕は２０代で何も分かってない中でカナダのカルガリーの撮影現場行かせていただいた。（撮影を）見てから（音楽を）作らせていただいた