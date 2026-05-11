１０日、西寧野生動物園で保護されているユキヒョウ。（西寧＝新華社記者／李寧）【新華社西寧5月11日】中国青海省の西寧野生動物園（青海野生動物救護繁殖センター）では、動物たちが初夏の暖かな日差しを浴びている。同省は近年、青蔵高原に生息する動物の保護や繁殖活動を継続的に実施している。１０日、西寧野生動物園で保護されているユキヒョウ。（西寧＝新華社記者／李寧）１０日、西寧野生動物園で毛繕いをするオオヤマ