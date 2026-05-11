◆大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が、東６枚目・一意（木瀬）にはたき込みで敗れ、初日から２連敗となった。胸で当たった立ち合いから前に出たが、一意の叩き込みに腹から落ちた。「いつものように、あと一歩が出ませんでした。でも、よく足は動いているんじゃないですか。いいんじゃないですかね」とサバサバした表情を見せた。初日の北の若の一番もはたく動きはまったく見せな