塩城湿地珍禽国家級自然保護区でひなを育てる親鳥。（資料写真、塩城＝新華社配信）【新華社南京5月11日】中国江蘇省塩城市の海浜湿地でこのほど、初めて自然繁殖したトキのひなが誕生した。同市がトキを導入して以降、ひなのふ化に成功したのは今回が初めてで、東部沿海地域の塩性湿地の生息環境で自然繁殖した最初の事例にもなった。塩城湿地珍禽国家級自然保護区が明らかにした。今回誕生したひなは、2023年に初めて同市に