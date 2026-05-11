韓国の俳優パク・ソンフンが、7月26日に2度目の来日ファンミーティング『PARK SUNG HOON Japan 2nd Fanmeeting（仮）』を神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催することが発表された。【写真】最新ドラマ『未婚男女の効率的な出会い方』では優しい笑顔を見せたパク・ソンフン『未婚男女の効率的な出会い方』『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』『涙の女王』『イカゲーム』シリーズなど話題作への出演で注目を集めるパク・ソンフン。