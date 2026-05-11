自民党と中道改革連合は11日、高市総理大臣と野党各党のトップによる党首討論を来週20日に行うことで合意しました。高市総理が党首討論に臨むのは去年11月以来2度目で、今の国会では初めてとなります。党首討論では中東情勢を受けた経済対策や、外交・安全保障政策などをめぐり、論戦が交わされるものとみられます。