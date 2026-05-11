女優の山下リオ（33）が11日、自身のインスタグラムを更新。デビュー20年を迎えたことを報告し、13歳のころのセーラー服写真を公開した。「撮影の日々ですっかり忘れていましたが、5月1日で俳優を始めて20年が経ったみたいです！」とデビュー20年を迎えたことを報告した。「写真は13歳の時、事務所に写真を送ってくださいと言われて、母に撮ってもらいました」とセーラー服に三つ編みの写真を公開。「若いわねー。（アップして