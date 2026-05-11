女優で声優の戸田恵子が10日に自身のアメブロを更新。『第34回橋田賞授賞式』に出席したことを報告した。この日、戸田は「連ドラ撮影でした」と切り出し「早朝から厄介な台詞を喋るのは、ホンマに泣きが入ります」とコメント。続けて「早起きして、又々カラスミのおにぎりを作りました！メイクさんの分もー！」と手作りおにぎりの写真を公開し「今回はカラスミに醤油をふた回しくらい垂らしてみたので、更に美味しくなったかと」と