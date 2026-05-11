タレントの小倉優子が10日に自身のアメブロを更新。母の日に息子たちから贈られたプレゼントや、母親としての新たな決意を明かした。この日、小倉は「母の日」というタイトルでブログを更新し「次男がお花を買いに行きたい！と言って、お花を買いに行ってくれました」と感激した様子で報告。さらに、「次男が三男を誘って絵を描いてくれました」と明かし、三男の描いた絵について「可愛い」とコメントした。また「母親になって、13