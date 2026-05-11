ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗が、近影を公開。ファンをくぎ付けにしている。佐野は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「みんな今日もお疲れ様！！」と記し、金髪ヘアにタンクトップ姿でソファに寄りかかる、流し目ショットを公開した。この投稿に同グループメンバーの曽野舜太が「心臓持たないよ．．．」と反応。ファンからも「かっこよすぎる、、、」「ちょっとまっ