歌手の小柳ルミ子が１１日、都内で「ＴＯＫＹＯＦＭ／ＢＳ１１ｐｒｅｓｅｎｔｓ昭和１００周年記念昭和ゴールデンＨＩＴＳ１００ｉｎｏｒｃｈｅｓｔｒａ〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」（３０日、東京・日本武道館）の記者発表会に登場した。宝塚歌劇団のレジェンドスターたちが昭和の名曲を披露するコンサート。司会役は、元宝塚歌劇団月組トップ娘役の黒木瞳が務める。同じ福岡県出身の黒木