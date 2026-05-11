俳優の佐藤B作さん（77）が10日、自身が座長を務める『劇団東京ヴォードヴィルショー』について、5月をもって解散することを劇団の公式サイトで発表。直筆でコメントを寄せました。公式サイトによると、『劇団東京ヴォードヴィルショー』は1973年に結成され、旗揚げ公演としてミュージカル『宝島』が上演されました。1978年に、劇団で第15回ゴールデンアロー賞・新人賞を受賞。2013年には、第48回紀伊國屋演劇賞で団体賞を受賞しま