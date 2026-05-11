俳優の山下智久（41）が10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。2005年の大ヒットドラマ「野ブタ。をプロデュース」について語った。盟友・亀梨和也と共演し大ヒットした同作。ドラマの役名「修二と彰」でリリースした主題歌「青春アミーゴ」ミリオンセラーの大ヒットを記録した。山下は当時の亀梨との関係について同い年でライバル視している存在だったといい「気に食わなかった」と回顧。同作について