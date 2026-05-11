◆大相撲▽夏場所２日目（１１日、両国国技館）先場所心不全で休場し十両に転落した翠富士（伊勢ケ浜）が初白星を挙げた。十両・嘉陽（中村）へ鋭い出足から、右をのぞかせた。そのまま前に出て寄り倒した。「とりあえず勝てて良かった」。ただ相撲勘が完全に戻っておらず「攻めきれない」と悩みを口にした。春場所前の稽古で息苦しさを訴え、静養のために全休した。「血圧は２２０まで上がった。心不全になってから心臓のこ