パルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶のパフォーマンスに一定の評価が与えられている。セリエA第36節が10日に行われ、パルマ・カルチョはローマと対戦。22分にドニエル・マレンに先制点を許すと、45＋2分のガブリエウ・ストレフェッツァと、87分のマンデラ・ケイタのゴールで逆転に成功したものの、90＋4分にデフィン・レンシュ、90＋11分にはマレンにPKを決められ、2−3で敗れた。リーグ戦8試合連続で先発に名を連