今後のコメの価格の見通しについて、引き続き先安観が強いという調査結果が発表されました。【映像】コメ価格 引き続き先安観が強まると発表米穀機構がコメの取引関係者に行った4月の調査によりますと、今後3カ月の価格の見通しを示す指数は、前の月より1ポイント上昇して28でした。小幅ながら2カ月連続の上昇です。この指数は0に近づくほど価格が下落するという見方が強まる傾向を示していて、節目の50を下回るのは7