FIFAワールドカップ2026で史上初の出場となるキュラソー代表。偉業を達成した一方で、大会終了後には大きな痛手を負うことになるようだ。かつてはオランダ領アンティル代表として活動していたキュラソー代表。2010年にオランダ領キュラソーが解体され、キュラソー代表としての活動をスタート。その名からもわかるように、オランダ出身の多くの選手が帰化してプレーしていることもあり、徐々に力をつけて初のW杯出場を果たした