歌手の近藤真彦（61）が11日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（61）との2ショット写真を披露した。この日、日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）に出演した近藤。「テレビで見たままの明るいスタジオだったまた出演者が明るいな〜！」と書き出し、「ナンチャンとは何年振りかな〜？変わらないな〜！」と2ショット写真を公開した。そして「同じ年でお