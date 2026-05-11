俳優の荒木飛羽がフジテレビ系連続ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・後９時、北村匠海主演）の第６話に出演することが１１日、同局から発表された。福井県の水産高校の生徒が宇宙食開発に挑戦した実話をもとにした青春オリジナルストーリー。荒木は若狭水産高校で立ち上がった宇宙食開発を引き継ぐ３期目の高校生・井畑雄介を演じる。「銀河一のサバ缶を作るで！」と意気込んで入学するが、東日本大震災をきっかけに母親と