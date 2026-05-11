フリーアナウンサーの中川安奈さんが5月10日、自身のインスタグラムを更新。恋愛リアリティーショーに“ハマっている”様子を投稿しました。【写真を見る】【 中川安奈 】メガネ女子スタイルで大人カジュアル「最近恋リア充実してて幸せ」ファンから「メガネ安奈さん素敵」「さらに知的に見えます」称賛続々中川さんは「バチェロレッテ4の予想をしながらの楽しいごはん」と黒縁メガネをかけた写真を添えて投稿。アクセサリーには